【灣區新聞】舊金山加大Benioff兒童醫院奧克蘭分院逾2千員工發起無限期罷工

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)加州大學UCSF Benioff兒童醫院奧克蘭(屋崙)分院有大約2,500名員工週三發起無限期罷工,抗議合約被UCSF取消,恐導致收入減少、資歷歸零,部份診所服務已受影響。

加州大學舊金山分校UCSF Health旗下UCSF Benioff奧克蘭兒童醫院的醫療人員,於週三發起無限期罷工,抗議UCSF取消現有合約,重訂聘用條件,導致薪酬縮水與資歷喪失。

多個工會參與此次罷工行動,代表約2,500名員工,包括National Union of Healthcare Workers的1,300名非註冊護士及支援人員,有註冊護士也加入聲援行列。

根據工會說法,這些員工目前在UCSF Benioff奧克蘭兒童醫院及其診所工作,預計在7月正式轉為UCSF聘用,而過渡安排將使員工失去原本的合約保障,並需接受UCSF的新制度,導致平均每人每年實際收入減少約一萬元。

UCSF Benioff員工Jackie Patrick說:「我在兒童醫院工作了32年,如果這次整合落實,我的退休金將終止,我會轉進UCSF的新退休制度,但取不回原有的工齡,我的32年工齡等於無物,我也會失去資歷,比方說,一位在7月5日受聘UCSF的新員工,而整合在7月6日生效,那麼他的資歷將會高於我。」

此次罷工亦對醫療服務造成影響,雖然兒童醫院奧克蘭院區的急診室仍持續開放,但部份門診及如Walnut Creek地區的診所服務已受到影響,醫療人員表示,若談判無結果,爭議可能會訴諸法律途徑解決。

UCSF發表聲明表示,關於員工被解僱再重新聘用的說法並不屬實,每位員工都會被分配至UCSF相應單位的職位,部份實際收入變動,是因為目前許多員工毋須支付健康保險或退休金開支,成為加州大學系統員工後,他們需繳交相應費用,但可換取更具價值的退休金及全面長期福利。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。