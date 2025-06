【全國新聞】調查顯示特朗普推動的《大美法案》 近六成半民眾不支持

【KTSF 張麗月報導】

最新調查顯示,總統特朗普推動的大幅減稅減開支的 《大美法案》,有近六成半的人不支持這法案。

根據無黨派的衛生研究組織(KFF),有近六成半受訪者不支持特朗普推動的大幅減稅減開支的 《大美法案》,這法案5月時在國會眾議院表決通過。

如果以黨派路線劃分,有八成半民主黨人,以及超過七成無黨派獨立人士不支持法案,但支持法案的共和黨人就有61%。

這項調查是在本月初進行,根據5月時在眾議院通過的版本,訪問了全美超過1,300人。

另一項包括華盛頓郵報在內的調查就在週二發表,調查發現,有超過四成人反對《大美法案》在眾議院通過的版本,只有23%人支持這法案,約有3分之1人就表示無意見。

上個月在眾議院表決通過的《大美法案》,主要是延續特朗普2017年第一個任期的減稅計劃、貼士和超時工作獲得新的稅收減免、增加國防和驅逐非法移民的執法行動的開支、減稅兩萬億元、擴大兒童稅務優惠、提高國債上限、削減低收入人士的聯邦醫保Medicaid和糧食券、當中包括附加工作條件限制才符合資格申請。

國會預算辦公室估計,單是這項社會福利的削減,在未來十年可以節省超過6,250億元,但將會導致760萬人失去醫療保險。

至於這項法案的參議院版本就在週一公佈,法案建議更大幅度削減Medicaid,以及對貼士和超時工作的減稅幅度加設更多限制,目的是要縮減法案的稅務開支,以提高對商業的減稅計劃。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。