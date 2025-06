【全國新聞】特朗普再次批評聯儲局維持利率不變 直斥包維爾是蠢材

【KTSF 朱慧琪報導】

總統特朗普再次批評聯儲局維持現行利率不變的決定,並直斥主席包維爾蠢材。

特朗普說:「我們的聯儲局有個蠢材,他今天可能不會降息。」

在聯儲局發佈不減息的消息幾個小時前,特朗普已經公開指包威爾是蠢材,並批評聯儲局再次不減息。

特朗普說:「我可以在聯儲局任命自己嗎?我比這些人做得好好多。」

特朗普認為,減息有助借貸人節省利息開支,並刺激他們在經濟上的支出,但聯儲局認為存在太多不確定性,部份原因是特朗普的關稅政策、他的大美法案及中東衝突所致,而通漲也有可能進一步上升。

特朗普又指,歐洲央行已十次下調基準利率,但聯儲局則仍未減息。

特朗普表示,如果聯儲局願意減息2厘半,可以為政府節省下8千億美元。

而經濟學家就指出,如果聯儲局減息幅度超過經濟所負擔的水平,可能會擾亂金融市場,並推高美國公債利率。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。