【全國新聞】參議院財委會發布《大美法案》最終修訂版 聯邦債務上限將提高到5萬億

【KTSF】

國會參議院的財政委員會週一晚發布《大美法案》修訂版本,是參議院共和黨人協商後的最終版本,預計會將聯邦債務上限提高到5萬億元,在減稅及削減Medicaid醫療福利等多項問題上仍需要與眾議院協調,加上參議院共和黨內仍有反對聲音,是否能趕得及在7月4日之前完成立法,提交特朗普總統簽署仍有待觀察。

參議院的大美法案修訂版本,保留了2017年減稅法案多個項目,但就對眾議院版本某些項目的額外減稅額予以限制,比如每個兒童的稅務優惠就設定在2,200元,小費免稅額是25,000元,加班費免稅額是每人12,500元。

在眾所關注的整頓聯邦低收入醫療計劃Medicaid方面,參議院修訂版本也要求申請人每個月工作或參與志願勞動80小時,除非他們有14歲以下的兒童需要照顧則可豁免。

此外,參議院修訂版本也將州向醫療服務商課徵的稅率降低至3.5%,以免州府利用這個稅務漏洞,來取得更多的聯邦撥款。

州向醫院及療養院等醫療服務商徵稅來補貼服務商的報銷,州對報銷支付額高,聯邦對州的補貼也相應提高,共和黨人一直指這個是法律漏洞,必須堵塞。

此外,那些沒有擴展俗稱白卡福利的州,就不能開徵新的醫療稅收,但有少數幾個共和黨人表明反對,他們指醫療服務商所繳交的稅金,一直以來是農村地區醫院的生命線,限制這個財源將會重創農村醫院。

在其他稅務問題方面,參議院修訂版本主張放慢對綠色能源計劃的稅務優惠限制,容許新能源業界有多三年的時間建設及啟用新的太陽能與風能發電廠,以便享有稅務優惠。

此外,參議院修訂版本也容許新的水力發電廠、核電廠、地熱發電廠,只有在2034年之前開始動工建設,都可以享有全額稅務優惠。

在地方稅SALT的聯邦抵稅優惠方面,參議院修訂版本維持在1萬元的額度,遠低於眾議院版本的4萬元,不過兩院可以經過協商,來定出一個折中數額。

其他各項目的差別,都同樣經由兩院協商解決,務求在7月4號之前完成立法程序,提交總統簽署。

目前參議院內至少5名共和黨人表明不滿,是否能說服他們投下贊成票仍是未知之數。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。