【灣區新聞】舊金山市府加入芝加哥訴訟 控告國安部凍結反恐資助撥款（視頻）

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舊金山（三藩市）市府律師邱信福（David Chiu）週二宣布，舊金山縣市府加入了由芝加哥市府首先提出的訴訟，控告聯邦國土安全部凍結名為「保護城市」計劃的反恐資助撥款，舊金山每年從該計劃獲得超過100萬元，加強偵測和預防恐怖活動或核武攻擊的能力。

邱信福說：「這筆反恐資助撥款，協助全國不同的司法轄區預防恐怖活動或核武攻擊，但特朗普政府在沒有任何解釋下，非法扣起這筆撥款。市府的首要任務是保護社區安全，特朗普政府也應該視此為首要項目。」

2018年，國會通過「對抗大規模殺傷力法案」，當時獲特朗普總統簽署通過，當中定明國安部成立「保護城市」反恐計劃，提升國家偵測和預防恐怖活動或核武攻擊的能力，國安部負責向地方政府撥款，以添置設備提升反恐能力。

至2020年，舊金山市府與北加州和內華達州多個司法轄區組成名為「保護城市舊金山灣區」（STC SFBA）的計劃，由Bay Area UASI負責營運，後者是隸屬舊金山緊急事務管理局。

舊金山市府透過Bay Area UASI，成為STC SFBA計劃的財務代理人，在2020年3月至2029年10月期間，STC SFBA會從國安部獲得逾一千萬元撥款，而在2024年2025年度，STC SFBA獲得120萬元撥款。

至2025年4月，舊金山市府向國安部報銷約41萬元支出，過去，國安部在一至兩天內便會支付報銷費用，但今年以來，舊金山市府從未獲發報銷費用，至今年5月14日，國安部通知舊金山市府，在聯邦政府緊縮開支下，STC SFBA必須暫停購買所有放射性核能監測設備。

訴訟指稱，聯邦政府扣起這律獲國會通過的撥款，是違反了美國憲法的規定，也會大大削弱舊金山灣區保障區內安全的能力。

芝加哥已於5月16日提出這項訴訟，除舊金山外，波士頓、丹佛、西雅圖也加入了訴訟。

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