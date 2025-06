【灣區新聞】舊金山市府加入芝加哥訴訟 控告國安部凍結反恐資助撥款（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)市府律師邱信福(David Chiu)週二宣布,舊金山縣市府加入了由芝加哥市府首先提出的訴訟,控告聯邦國土安全部凍結名為「保護城市」計劃的反恐資助撥款,舊金山每年從該計劃獲得超過100萬元,加強偵測和預防恐怖活動或核武攻擊的能力。

邱信福說:「這筆反恐資助撥款,協助全國不同的司法轄區預防恐怖活動或核武攻擊,但特朗普政府在沒有任何解釋下,非法扣起這筆撥款。市府的首要任務是保護社區安全,特朗普政府也應該視此為首要項目。」

2018年,國會通過「對抗大規模殺傷力法案」,當時獲特朗普總統簽署通過,當中定明國安部成立「保護城市」反恐計劃,提升國家偵測和預防恐怖活動或核武攻擊的能力,國安部負責向地方政府撥款,以添置設備提升反恐能力。

至2020年,舊金山市府與北加州和內華達州多個司法轄區組成名為「保護城市舊金山灣區」(STC SFBA)的計劃,由Bay Area UASI負責營運,後者是隸屬舊金山緊急事務管理局。

舊金山市府透過Bay Area UASI,成為STC SFBA計劃的財務代理人,在2020年3月至2029年10月期間,STC SFBA會從國安部獲得逾一千萬元撥款,而在2024年2025年度,STC SFBA獲得120萬元撥款。

至2025年4月,舊金山市府向國安部報銷約41萬元支出,過去,國安部在一至兩天內便會支付報銷費用,但今年以來,舊金山市府從未獲發報銷費用,至今年5月14日,國安部通知舊金山市府,在聯邦政府緊縮開支下,STC SFBA必須暫停購買所有放射性核能監測設備。

訴訟指稱,聯邦政府扣起這律獲國會通過的撥款,是違反了美國憲法的規定,也會大大削弱舊金山灣區保障區內安全的能力。

芝加哥已於5月16日提出這項訴訟,除舊金山外,波士頓、丹佛、西雅圖也加入了訴訟。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。