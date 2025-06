【全國新聞】土耳其進口開心果醬染沙門氏菌需召回（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)警告,一款來自土耳其進口的開心果醬(Pistachio Cream),與近期沙門氏菌爆發感染有關,目前明尼蘇達州與新澤西州已呈報多宗病例。

受影響產品為EMEK品牌的開心果醬,常用於製作甜品,包括冰淇淋,主要透過網路供應給全國的批發商、餐廳及餐飲服務業者。

當局指,至少接近六人染病,其中一人要住醫院留醫。

FDA已對部分批次的開心果醬下召回令,該產品目前被認定為沙門氏菌傳播源頭。

如您曾購買或食用該品牌開心果醬,請立即停止使用,並聯絡入貨來源,以確認是否為受影響批次。

食用後若出現嘔吐、腹瀉、發燒等腸胃症狀請儘速就醫。

FDA正持續調查疫情來源與擴散範圍,更多資訊可登入網站https://www.fda.gov,閱覽最新召回公告與安全建議。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。