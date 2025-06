【灣區新聞】週末吹強風增加山火爆發風險 PG&E將在灣區多地實施公共安全停電措施

【KTSF 朱慧琪報導】

太平洋煤電公司(PG&E)發出警告,由於預測本週末會吹強風,為了預防山火發生,當局會由週四早上開始至週日,北加州以至灣區多地會實施公共安全停電措施(PSPS)。

國家氣象局預測週四至週六會吹強勁的岸上風,預計沿海地區陣風可能高達每小時50英里,西北沙加緬度山谷和Salinas Valley foothills地區,陣風時速達到40至45英里,並預計週四至週五下午風力最強,低濕度地區,會加大山火發生的機會。

為了預防山火發生,PG&E由週四早上至週日於灣區多地實施公共安全停電措施(PSPS),受影響的地區包括Alameda縣、Contra Costa縣和Santa Clara縣部份地區的用戶,其他可能受到影響的縣,包括Colusa縣、Fresno縣、Glenn縣、Merced縣、Monterey縣和San Benito San Joaquin縣等地。

想了解自己住的地區會否停電,可以到PG&E網站輸入地址查詢。

另外,由於風向吹向陸地,沿海地區會保持高濕度,山火發生的機會較低,不過海灣沿岸地區或會出現輕微水淹。

