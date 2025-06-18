【灣區新聞】週末吹強風增加山火爆發風險 PG&E將在灣區多地實施公共安全停電措施

【KTSF 朱慧琪報導】

太平洋煤電公司（PG&E）發出警告，由於預測本週末會吹強風，為了預防山火發生，當局會由週四早上開始至週日，北加州以至灣區多地會實施公共安全停電措施（PSPS）。

國家氣象局預測週四至週六會吹強勁的岸上風，預計沿海地區陣風可能高達每小時50英里，西北沙加緬度山谷和Salinas Valley foothills地區，陣風時速達到40至45英里，並預計週四至週五下午風力最強，低濕度地區，會加大山火發生的機會。

為了預防山火發生，PG&E由週四早上至週日於灣區多地實施公共安全停電措施（PSPS），受影響的地區包括Alameda縣、Contra Costa縣和Santa Clara縣部份地區的用戶，其他可能受到影響的縣，包括Colusa縣、Fresno縣、Glenn縣、Merced縣、Monterey縣和San Benito San Joaquin縣等地。

想了解自己住的地區會否停電，可以到PG&E網站輸入地址查詢。

另外，由於風向吹向陸地，沿海地區會保持高濕度，山火發生的機會較低，不過海灣沿岸地區或會出現輕微水淹。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。