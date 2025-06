【全國新聞】紐約市主計長兼市長候選人在移民法庭外被捕

【KTSF 周正鈞報導】

紐約市主計長、正在競逐民主黨初選市長候選人的Brad Lander,週二在移民法庭門口外,被矇面的聯邦人員逮捕,當時他正試圖陪同一名移民人士離開法庭。

Lander說:「你們沒有權力逮捕美國公民,你們沒有……我沒有妨礙執法,我只是站在這走廊上,我是依法要求查看司法搜查令,我只是要求查看司法命令,你們沒有權力逮捕一個要求查看司法令的美國公民。」

美聯社記者親眼目睹了Lander在紐約曼克頓一棟聯邦大樓內被捕的過程,與他同行、剛離開法庭的那名人士,也同樣遭到逮捕。

Lander週二早上在移民法庭旁聽審理程序,並告訴美聯社記者,他此行的目的是「陪同」一些移民離開法庭大樓。

在隨後召開的記者會上,Lander的妻子Meg Barnette憶述Lander被捕前的情形。

Barnette說:「Brad和其他幾位人士,與這位(出庭後被拘留的)人士手挽手站在一起,接著我們就被一群人員包圍,我不知道他們是哪個單位的,他們戴著口罩,穿著制服,全副武裝,他們說:『你們正在妨礙執法,必須放手。』我們回應說:『我們需要看到司法拘捕令,我們需要知道你們的名字、你的證件號碼是什麼?』但他們在任何情況下都拒絕提供,一再拒絕。之後我實際上被推開、被強行推開,然後接下來發生的事情,你們就能在影片中看到。」

美聯社指向聯邦調查局(FBI)和移民與海關執法局(ICE)提出的查詢尚未獲得回應。

Lander目前是紐約市市長民主黨初選的候選人,初選已進入提前投票階段,他競選團隊發表聲明表示,Lander在26號聯邦廣場的移民法庭陪同一位被告離開時,遭到戴著口罩的人員帶走,並被移民與海關執法局拘留。

