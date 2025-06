【KTSF 周正鈞報導】

洛杉磯市長解除因上星期移民突襲抗議而實施的市中心宵禁令。

洛杉磯市長Karen Bass宣布解除洛杉磯市中心的宵禁令,宵禁令是在6月10日首次下令實施,當時市中心爆發針對總統特朗普移民鎮壓政策的抗議行動,導致警方與民眾衝突並發生破壞市面的行為。

身為民主黨人的Bass表示,解除宵禁令是基於成功地預防犯罪與壓制行動,她在週一也因晚間示威期間被逮捕的人數減少,宣佈縮短宵禁時間。

她指出,宵禁令在過去幾天內,保護了市中心的商店、餐廳、企業,及令居民免受破壞行為影響。

