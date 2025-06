【國際新聞】伊朗發布「摸核彈模型」片段 哈梅內伊表明不會投降

【有線新聞】

以色列持續空襲伊朗,稱成功打擊在德黑蘭的警察總部,伊朗最高領袖哈梅內伊表明不會投降,並警告美國不要軍事介入。美國總統特朗普表示,德黑蘭現時想談判,可能為時已晚,重申對方需無條件投降。

伊朗首都德黑蘭再度受空襲、多處冒煙,以色列防長卡茨表示以軍戰機成功打擊市中心的伊朗警察總部。

哈梅內伊發表全國電視講話,回應特朗普的無條件投降要求,稱不會投降,「美國介入此事會必然受害,其損失將遠超伊朗可能承受的損失,美國軍事介入後遭遇的損害是無可挽回。」

今次是哈梅內伊自以色列上周五發動攻勢以來,再度露面。伊朗官媒亦發布片段,顯示有人用手摸著核彈模型,並用英文寫上「也許」。有中東媒體引述伊朗電視台聲稱周三晚會有大驚喜,令世界在數世紀後也會記住。

以軍則發布行動片段,出動逾50架戰機攻擊德黑蘭多個目標,包括導彈部件的生產場所及製造離心機的設施,該設施被指用來提升鈾濃縮規模和速度。

以軍發言人表示自上周五起在多個國家協調和配合下,打擊伊朗境內逾1,100個目標,又稱伊朗目前仍保留數千枚導彈。

軍方又指,伊朗至今已發射逾400枚彈道導彈,當中只有逾20枚擊中市區,至於伊朗出動的約1,000架無人機,不足200架進入領空,並被軍方攔截。

特朗普稱現時不會透露是否決定下令美軍攻擊伊朗,「伊朗陷入極大麻煩,他們想談判,我說為何之前不與我談判?在這一切死亡與破壞之前,我對他們說為何兩周前不與我談判?你們本來可以沒事,你們可保住國家,看著這一切令人感到悲傷。」

特朗普又稱伊朗現時完全沒有防空能力,下周將非常關鍵。

《紐約時報》報道,以色列去年12月已開始計劃對伊朗發動新一輪攻擊,總理內塔尼亞胡今年2月訪美時,便曾向總統特朗普提及伊朗核計劃進度,特朗普之後決定在情報上提供協助。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。