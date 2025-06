【KTSF】

特朗普政府撤回一項暫時命令,移民及海關執法局(ICE)官員可以再次拘捕在農場、酒店,以及餐廳工作的無證人士。

根據CBS電視新聞引述兩名消息人士表示,特朗普政府撤回於上個星期就拘捕無證人士一事,向ICE内部頒發的一項暫時命令。

由於農場、酒店和餐廳行業領袖紛紛向聯邦政府投訴,ICE的執法行動導致他們失去大批勞動力,所以特朗普總統暫時停止ICE拘捕這三個行業的無證人士。

而特朗普亦於6月12號在社交媒體Truth Social上發文,認可這些行業依賴無證人士。

但週二,ICE官員被告知,可以如常執行拘捕行動。

