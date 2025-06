【加州新聞】加州多名跨黨派州議員等人支持州府撥款實施36號提案

【KTSF】

加州多名跨黨派州議員、公共安全官員和受害人權益組織週三到州議會大廈,支持州府向實施36號提案初步撥款1.1億元,以執行選民的意願。

36號提案提倡加重對盜竊案和毒品案慣犯的控罪,打擊越來越嚴重的偷竊、搶劫及販毒,撥款亦將用於彌補假釋計劃被削減的經費,確保36號提案能長遠地成功執行。

出席活動人士包括民主黨州參議員Catherine Blakespear、共和黨州參議員Roger Niello、Sutter縣警局兼加州縣警協會主席Brandon Barnes等。

Blakespear稱,36號提案獲選民大比數通過,現在是撥出資源、實施提案的時候,在州府財困的一年,這首筆撥款標誌著重要的第一步,「我們要確保提案獲得持續的撥款,以推行監管、治療及問責」。

州長提交的預算案,包括向實施36號提案撥出首筆1.1億元撥款,但有公共安全官員和執法人士表示金額過少,而且沒有推行提案中的關鍵部份,就是要確保罪犯完成法庭規定的療程,如果執法當局沒有撥款進行這項工作,這代表州議會與州長未能執行選民的意願,令36號提案能否成功執行帶來變數。

公共安全官員稱,撥款除了要彌補縣假釋部門被削減的經費,也要確保執法當局有資金去監察罪犯有否完成法庭規定的治療。

根據州長提出的預算案,假釋局將面臨4500萬元經費削減。

