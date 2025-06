【財經新聞】聯儲局維持現行利率不變 預測今年內可能兩次減息

【KTSF 張麗月報導】

聯邦儲備局週三決定維持現行利率不變,並預測通脹將會升高,經濟增長也會放緩,今年內可能會有兩次減息,聯儲局也提到面對關稅戰,對經濟帶來的影響仍然是不確定。

聯儲局開完兩天議息會議之後週三決定維持現行利率不變,即是聯邦短期基金利率保持在4.3厘左右,今次是連續第四次保持利率不變。

聯儲局官員預期,通脹將於未來幾個月惡化,但他們仍然預測,到今年底將會有兩次減息,明年也只會減息一次,跟他們在3月時的預測一樣。

聯儲局又說,整體經濟正在以穩健的速度擴張,並預期到今年底,經濟增長將會明顯減弱、通脹升高、失業率也會略為上升。

聯儲局也預測,到今年底,通脹會升至3%,失業率升至4.5%,國內經濟增長總值GDP就放緩,只是上升1.4%。

主席包維爾在會後繼續提到,關稅戰對經濟前景帶來的不確定性,可能會進一步推高物價。

包維爾說:「貿易、移民、財務和規管政策持續改變,對經濟的影響未明,關稅帶來的衝擊將視乎其終極層級而定,今年關稅的提高有可能推高價格,並影響經濟活動

利率政策公佈之後,華爾街股市隨即走勢偏軟,主要指數表現參差,Nasdaq仍然可以守住升勢,但道瓊斯就下跌。

