【財經新聞】聯儲局維持現行利率不變 預測今年內可能兩次減息

【KTSF 張麗月報導】

聯邦儲備局週三決定維持現行利率不變，並預測通脹將會升高，經濟增長也會放緩，今年內可能會有兩次減息，聯儲局也提到面對關稅戰，對經濟帶來的影響仍然是不確定。

聯儲局開完兩天議息會議之後週三決定維持現行利率不變，即是聯邦短期基金利率保持在4.3厘左右，今次是連續第四次保持利率不變。

聯儲局官員預期，通脹將於未來幾個月惡化，但他們仍然預測，到今年底將會有兩次減息，明年也只會減息一次，跟他們在3月時的預測一樣。

聯儲局又說，整體經濟正在以穩健的速度擴張，並預期到今年底，經濟增長將會明顯減弱、通脹升高、失業率也會略為上升。

聯儲局也預測，到今年底，通脹會升至3%，失業率升至4.5%，國內經濟增長總值GDP就放緩，只是上升1.4%。

主席包維爾在會後繼續提到，關稅戰對經濟前景帶來的不確定性，可能會進一步推高物價。

包維爾說：「貿易、移民、財務和規管政策持續改變，對經濟的影響未明，關稅帶來的衝擊將視乎其終極層級而定，今年關稅的提高有可能推高價格，並影響經濟活動

利率政策公佈之後，華爾街股市隨即走勢偏軟，主要指數表現參差，Nasdaq仍然可以守住升勢，但道瓊斯就下跌。

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