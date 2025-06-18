【全國新聞】即食雞肉意粉引發李斯特菌感染需回收 已造成多人死亡

【KTSF 朱慧琪報導】

一款即食雞肉意粉引發李斯特菌感染，已造成多宗死亡個案，產品正全面回收。

這款即食Grilled Chicken Alfredo with Fettuccine餐盒，因為涉及一宗李斯特菌感染，現正全面回收。

根據美國農業部表示，最少有三名患者和一名未出生的胎兒死亡，截至目前，共有13個州份合共17人感染，受影響產品由FreshRealm公司生產。

這款產品在全美Walmart以Marketside品牌出售，亦在Kroger超市以Home Chef品牌發售，三款產品的最佳食用日期是早於6月27日，當局呼籲顧客立刻將產品棄置，或者帶回原店退錢。

李斯特菌感染是一種嚴重感染，主要影響長者、免疫力低的人、孕婦及其新生嬰兒，其他人雖然較少受影響，但亦有可能受感染。

李斯特菌感染會引致發燒、頭痛、肚瀉等症狀，嚴重時可擴散全身，孕婦感染或會導致流產，或嬰兒受影響。

高風險人士如在食用可疑食物後出現不適，應盡快求醫。

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