【全國新聞】即食雞肉意粉引發李斯特菌感染需回收 已造成多人死亡

一款即食雞肉意粉引發李斯特菌感染,已造成多宗死亡個案,產品正全面回收。

這款即食Grilled Chicken Alfredo with Fettuccine餐盒,因為涉及一宗李斯特菌感染,現正全面回收。

根據美國農業部表示,最少有三名患者和一名未出生的胎兒死亡,截至目前,共有13個州份合共17人感染,受影響產品由FreshRealm公司生產。

這款產品在全美Walmart以Marketside品牌出售,亦在Kroger超市以Home Chef品牌發售,三款產品的最佳食用日期是早於6月27日,當局呼籲顧客立刻將產品棄置,或者帶回原店退錢。

李斯特菌感染是一種嚴重感染,主要影響長者、免疫力低的人、孕婦及其新生嬰兒,其他人雖然較少受影響,但亦有可能受感染。

李斯特菌感染會引致發燒、頭痛、肚瀉等症狀,嚴重時可擴散全身,孕婦感染或會導致流產,或嬰兒受影響。

高風險人士如在食用可疑食物後出現不適,應盡快求醫。

