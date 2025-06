【科技新聞】WhatsApp將顯示廣告 開拓新收入來源（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

WhatsApp全球用戶達幾十億母公司Meta Platforms宣佈,即將在應用程式內顯示廣告,開拓新的收入來源。

通訊軟件WhatsApp週一表示,用戶將開始在應用程式的部份區域看到廣告,這是母公司Meta Platforms進一步利用這個擁有幾十億用戶的通訊平台,開拓收入來源。

開發團隊表示,廣告出現的地方是在WhatsApp的「更新」(updates)分頁中,該分頁每日活躍用戶高達15億人,廣告不會出現在私人聊天的頁面。

WhatsApp在官方的部落格中指出,WhatsApp的私人通訊體驗不會改變,個人訊息、通話與狀態更新,均採用端對端加密,這些內容無法被用來顯示廣告。

根據WhatsApp的說法,廣告將根據用戶的一些基本資料來定向,包括年齡、所在國家或城市、使用語言、用戶所追蹤的頻道,以及他們與廣告的互動情況,不過,WhatsApp強調不會使用個人訊息、通話內容或群組資料來推廣告。

Whatspp也公佈另外兩項廣告相關功能,包括頻道(Channels)可向用戶收取每月訂閱費用作提供獨家資訊,Whatsapp商戶也可付費增加自家頻道在應用程式內的曝光率,以吸引新用戶。

這些改變對WhatsApp來講是重大的改變,因為當初創辦人Jan Koum和Brian Acton,在2009年建立這個平台時,曾承諾永不投放廣告,但自2014年,Facebook收購WhatsApp以來,Meta一直在嘗試讓這項服務帶來實質營收,而兩位創辦人也在被收購後幾年陸續離開。

而根據科技新聞網站The Next Web 2022年的報導,有份促成與Facebook達成交易的前Whatspp商務總監Neeraj Arora曾發文指,後悔將Whatspp賣給當時的Facebook,又指當初開始討論收購事宜時,Whatsapp創辦人的條件立場非常明確,不挖掘用戶資料、不投放廣告、不會跨平台追蹤。

Facebook及其管理團隊當時表示同意,WhatApp創辦人也以為Facebook相信他們的使命,但如今這一系列動作,代表Meta正加速將WhatsApp商業化,將其龐大的用戶轉化為可觀的收入來源。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。