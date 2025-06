【全國新聞】特朗普社媒發文促移民執法局加大力度在民主黨重鎮遞解無證人士

【KTSF 張擎鳳報導】

特朗普總統在社交媒體平台上發文,要求移民及海關執法局(ICE)加大力度,遞解由民主黨領導的大城市内的無證人士,加州州長紐森回應指,一定會對抗到底。

特朗普於星期日在社交媒體Truth Social上發文,要求所有ICE人員,在由民主黨人執政的大城市,加大力度拘捕無證人士,完成美國史上最大型的遞解行動,如果當局按照特朗普的指令行動,預計有二十幾個城市會受到影響,包括洛杉磯、芝加哥,以及紐約等庇護城市。

根據媒體CNN報導,ICE人員每日必須努力達標,拘捕3千名無證人士。

加州州長紐森於週一發貼文回應特朗普的威脅,他表示,特朗普此舉是為了在民主黨主導的州份煽動暴力和混亂,借此為由派兵到民主黨城市,繼續進行違法行為和鞏固自己的權力,並且削弱自己的政敵。

紐森亦嚴正聲明指,不會放任這種違法的事情。

根據華盛頓郵報最新發佈的民意調查,目前有37%的受訪人士支持特朗普的施政,不支持他的人數達到52%,其他民意調查報告亦顯示,特朗普總統的支持率正在下降。

其中一個原因是,民眾不支持特朗普在處理移民議題上的手法,據報酒店、農場,以及服務業界領導人都表示,ICE的行動導致他們失去了大批勞動力,對此,特朗普承諾會保護農民,但一定要驅逐無證人士。

