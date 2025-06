【加州新聞】State Farm被控使用錯誤資料 向加州屋主銷售保額不足的保單（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

加州一些民眾週一控告加州最大的保險公司State Farm General,使用不準確和錯誤的資料,以較低廉價格,向加州屋主銷售保額不足的保單,當山火燒毀房屋後,屋主才發現保單的承保金額不足以重建房屋。

據舊金山紀事報報導,週一向洛杉磯高等法院提交的一份訴狀,指控State Farm的加州子公司及其一名代理人,「蓄意」誤用重建成本的估算程序,低估投保人的房屋在災難發生後所需的重建成本,並在推銷時標榜保險「承包百分之百的重建成本」。

原告人認為,State Farm利用這種誤導性行銷手法,以較低的價格吸引投保人,但實際上是讓投保人購買了保額不足的保單,當山火發生後,屋主才發現保單不足以全額支付重建成本。

訴訟中的大多數原告,保險額度與實際重建成本之間,缺口高達100萬元,甚至更多。

原告代表律師表示,較低的保額對應較低的保費,增加了保單的吸引力,但實際保單的承保額卻與房主預期的不符合,這嚴重損害了他們進行災後重建的能力。

舊金山紀事報在4月發表的一項調查揭露,佔據加州至少40%房屋保險市場的多家保險公司,包括State Farm在內,都廣泛使用一款名為360Value的軟件,來估算房屋的重建成本,並用這些數據向客戶推薦保單限額。

然而該工具在估算房屋重建成本時,經常錯誤地識別房屋特徵,或使用過時的數據,另外在估算建築材料和人工成本方面,也並未充分考慮到加州較高的成本。

但是許多主要保險公司代理人,很少花時間檢查和更正該軟件預先填寫的數據,導致加州投保人普遍存在保險不足的情況。

State Farm暫時沒有回應訴訟,但在過去回應媒體和加州保險局查詢時曾指,保額不足是由於投保人未能夠充分評估他們房屋的價值,選擇投保額度是投保人的責任。

