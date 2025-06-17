【灣區新聞】聖荷西和Campbell市交界一酒店將改建成無家者臨時居所 兩市都有居民反對（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於聖荷西和Campbell市交界的一間酒店，將改建成無家可歸人士的臨時居所，附近兩個城市的居民都表示反對。

位於S. Bascom Ave 3341號的Bristol Hotel，處於聖荷西和Campbell市交界，去年聖荷西市府已經和酒店業主達成協議，租用酒店47間客房兩年，將改建成無家可歸人士的臨時居所，每間房間的費用約3萬美元，每年需要約140萬美元。

這筆資金將來自聖荷西2025-26財政預算中撥出的約1,400萬美元，用於酒店改建策略，其中包括未來收購塊地，用於永久性住房的計畫。

有居民表示，市府完全沒有告知居民，就直接與酒店東主簽約，他們不是反對為無家可歸者提供住所，而是這個位置不恰當。

Bristol酒店隔壁是一間安養院，再隔壁是一間托兒中心，這就是為什麼在地居民認為，這實在不是一個理想的選址，作為無家可歸人士的居所。

有居民說：「我住在Campbell 20多年，選在這個地方並不理想，我覺得聖荷西可以考慮其他地方，他們提出的這個想法，根本就不適合這個社區，它不屬於這個地方。」

反對這個項目的組織透過線上請願，已獲得1200多個簽名，他們對地點的擔憂包括靠近學校、學生安全、交通隱患，以及可能對Campbell造成的影響，但Campbell對項目沒有管轄權，也無法對聖荷西、對該地點的規劃採取任何行動。

Bristol酒店除了鄰近安養院、托兒中心外，不到半英里還有一所小學。

儘管市府表示，這個臨時住所只開放給婦女、小孩，以及單身老人，但居民還是不買帳。

居民說：「我不在乎他們怎麼說，一切都不會再像以前那樣，這個街區也不會再像以前那樣了，如果這種情況繼續下去，Bristo將永遠無法恢復原狀，這真的非常非常令人難過，而且我認為一旦市政府擁有了它，他們就可以任意更改區域劃分。」

上星期三，代表該選區的市議員，同時也是副市長的Pam Foley召開社居會議，被反對居民砲轟，她說有許多居民支持改建，但在充滿敵意的會議上不敢發言，她以前也聽過類似的擔憂，並表示只要這些場地管理得當，它們就很安全，對社區的影響也很小。

目前聖荷西已經有四家酒店被改建為無家可歸者的住所。

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