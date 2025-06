【灣區新聞】聖荷西和Campbell市交界一酒店將改建成無家者臨時居所 兩市都有居民反對（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於聖荷西和Campbell市交界的一間酒店,將改建成無家可歸人士的臨時居所,附近兩個城市的居民都表示反對。

位於S. Bascom Ave 3341號的Bristol Hotel,處於聖荷西和Campbell市交界,去年聖荷西市府已經和酒店業主達成協議,租用酒店47間客房兩年,將改建成無家可歸人士的臨時居所,每間房間的費用約3萬美元,每年需要約140萬美元。

這筆資金將來自聖荷西2025-26財政預算中撥出的約1,400萬美元,用於酒店改建策略,其中包括未來收購塊地,用於永久性住房的計畫。

有居民表示,市府完全沒有告知居民,就直接與酒店東主簽約,他們不是反對為無家可歸者提供住所,而是這個位置不恰當。

Bristol酒店隔壁是一間安養院,再隔壁是一間托兒中心,這就是為什麼在地居民認為,這實在不是一個理想的選址,作為無家可歸人士的居所。

有居民說:「我住在Campbell 20多年,選在這個地方並不理想,我覺得聖荷西可以考慮其他地方,他們提出的這個想法,根本就不適合這個社區,它不屬於這個地方。」

反對這個項目的組織透過線上請願,已獲得1200多個簽名,他們對地點的擔憂包括靠近學校、學生安全、交通隱患,以及可能對Campbell造成的影響,但Campbell對項目沒有管轄權,也無法對聖荷西、對該地點的規劃採取任何行動。

Bristol酒店除了鄰近安養院、托兒中心外,不到半英里還有一所小學。

儘管市府表示,這個臨時住所只開放給婦女、小孩,以及單身老人,但居民還是不買帳。

居民說:「我不在乎他們怎麼說,一切都不會再像以前那樣,這個街區也不會再像以前那樣了,如果這種情況繼續下去,Bristo將永遠無法恢復原狀,這真的非常非常令人難過,而且我認為一旦市政府擁有了它,他們就可以任意更改區域劃分。」

上星期三,代表該選區的市議員,同時也是副市長的Pam Foley召開社居會議,被反對居民砲轟,她說有許多居民支持改建,但在充滿敵意的會議上不敢發言,她以前也聽過類似的擔憂,並表示只要這些場地管理得當,它們就很安全,對社區的影響也很小。

目前聖荷西已經有四家酒店被改建為無家可歸者的住所。

