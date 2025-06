【有線新聞】

明尼蘇達州州議員槍擊案,被控謀殺等罪的疑犯博爾特提堂,他暫時毋須答辯,繼續還柙。

57歲的博爾特被控兩項謀殺和兩項意圖謀殺罪,最高刑罰是終身監禁和不得假釋,檢察部門說博爾特精心策劃犯案,監視目標的住所和行蹤,又檢獲記事簿,內有多名政治人物的姓名,正調查他的行兇動機,亦不排除加控其他罪名。

案情又透露博爾特周六假扮警員,先後到訪四名州議員的住所,槍殺民主黨眾議員霍特暴和她的丈夫,以及槍傷民主黨參議員霍夫暴和太太,另外兩名議員剛巧不在寓所。

