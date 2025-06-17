【國際新聞】以伊衝突持續 內塔尼亞胡稱不排除擊殺哈梅內伊

【有線新聞】

以色列和伊朗繼續互相空襲，伊朗國營電視台大樓被擊中，有員工喪生。以色列總理內塔尼亞胡稱，不排除擊殺伊朗最高領袖哈梅內伊。美國總統特朗普提早結束出席七國集團峰會，回國處理中東局勢，中國駐以色列大使館呼籲當地中國公民盡快回國或離境。

位於首都德黑蘭的伊朗國營電視台直播期間，錄影廠突然傳出爆炸聲，女主播慌忙走避。大量碎片跌下，揚起大量灰塵，直播一度中斷，轉為播放預錄節目，其後在另一間錄影廠恢復直播。

電視台稱遭到4枚以軍炮彈擊中，大樓起火冒煙，有員工死傷。

以軍指根據情報精確打擊，伊朗武裝部隊的軍事通訊中心，空襲前已向平民發出警告，包括電話通知，盡量減低傷亡，並發布一條空軍行動片段，摧毀停泊在德黑蘭機場的伊朗F-14戰機，及載有武器和地對空發射器的貨車。

總理內塔尼亞胡將行動比喻為清除癌細胞，聲稱已完全控制伊朗領空，將邁向徹底勝利，估計已經重創伊朗核計劃，又感謝美方協助攔截伊朗導彈和無人機。

他接受美國廣播公司訪問，回應早前有報道稱以方計劃擊殺伊朗最高領袖哈梅內伊，內塔尼亞胡表示不排除這樣做，認為不會導致衝突升級，只會結束爭端。

伊朗總統佩澤希齊揚說，與以色列的衝突無意升級，但會對任何襲擊作出相稱的回應。外長阿拉格齊則稱，若美方真心期望透過外交手段解決這場戰爭，以方必須停止侵略。

因應中東局勢，美國總統特朗普提早結束七國集團峰會行程回國，同行的國務卿魯比奧亦一同離開。

據悉特朗普已指示，國家安全人員到白宮戰情室開會。他早前在社交平台呼籲，所有人立即撤離德黑蘭，重申伊朗不應擁有核武。

防長海格塞斯稱已下令向中東地區增援，加強防禦和保護美軍。