【全國新聞】新一波COVID疫情會引發喉嚨嚴重發炎 俗稱「刀片嗓」

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踏入夏天，COVID疫情再次升溫，亞洲、歐洲以至北美有患者報稱出現喉嚨發炎，嚴重程度有如被刀片割，因此有「刀片嗓」的稱號。

喉嚨痛其實並非COVID的新症狀，但這次源自Omicron變種病毒Nimbus觸發的疫情快速傳播，再度令人關注。

有來自中國等地的患者形容，喉嚨痛的程度有如吞碎玻璃般，也有人報稱他們完全不能說話、進食，甚至喝水。

但醫學界強調，喉嚨發炎並非新一波疫情的新症狀。

舊金山（三藩市）加大醫療中心傳染病專家陳子平醫生（Peter Chin-Hong）表示，喉嚨發炎是COVID常見的症狀，並非只出現在某一個變種病毒株，如目前流行的NB.1.8.1，COVID疫情以來，有七成患者報稱喉嚨痛，其他症狀包括疲倦、輕微咳嗽、發燒、肌肉疼痛和鼻塞，症狀近似早前的病毒株。

世界衛生組織也表示，目前的數據並未顯示，新的病毒株會令患者出現更嚴重的症狀，但似乎更容易避開免疫系統。

中國的新一波疫情於3月開始，估計到6月底達高峰，而那時起，全球已有超過20個國家驗出NB.1.8.1病毒株，包括美國和英國，而美國最先通報病例是加州、華盛頓州和紐約州。

根據聯邦疾控中心（CDC）提供的數據，美國5月平均有約250人死於COVID，醫生呼籲民眾要定期注射疫苗，勤洗手和戴口罩，尤其是高危族群。

患者如出現嚴重喉嚨痛，醫生建議可服食Ibuprofen或Acetaminophen止痛藥，喉嚨噴霧、喝蜜糖茶和湯等也有助舒緩不適。

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