【全國新聞】新一波COVID疫情會引發喉嚨嚴重發炎 俗稱「刀片嗓」

踏入夏天,COVID疫情再次升溫,亞洲、歐洲以至北美有患者報稱出現喉嚨發炎,嚴重程度有如被刀片割,因此有「刀片嗓」的稱號。

喉嚨痛其實並非COVID的新症狀,但這次源自Omicron變種病毒Nimbus觸發的疫情快速傳播,再度令人關注。

有來自中國等地的患者形容,喉嚨痛的程度有如吞碎玻璃般,也有人報稱他們完全不能說話、進食,甚至喝水。

但醫學界強調,喉嚨發炎並非新一波疫情的新症狀。

舊金山(三藩市)加大醫療中心傳染病專家陳子平醫生(Peter Chin-Hong)表示,喉嚨發炎是COVID常見的症狀,並非只出現在某一個變種病毒株,如目前流行的NB.1.8.1,COVID疫情以來,有七成患者報稱喉嚨痛,其他症狀包括疲倦、輕微咳嗽、發燒、肌肉疼痛和鼻塞,症狀近似早前的病毒株。

世界衛生組織也表示,目前的數據並未顯示,新的病毒株會令患者出現更嚴重的症狀,但似乎更容易避開免疫系統。

中國的新一波疫情於3月開始,估計到6月底達高峰,而那時起,全球已有超過20個國家驗出NB.1.8.1病毒株,包括美國和英國,而美國最先通報病例是加州、華盛頓州和紐約州。

根據聯邦疾控中心(CDC)提供的數據,美國5月平均有約250人死於COVID,醫生呼籲民眾要定期注射疫苗,勤洗手和戴口罩,尤其是高危族群。

患者如出現嚴重喉嚨痛,醫生建議可服食Ibuprofen或Acetaminophen止痛藥,喉嚨噴霧、喝蜜糖茶和湯等也有助舒緩不適。

