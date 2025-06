【加州新聞】7月1日起多項新法上路 涵蓋最低工資和寵物保險法規等（視頻）

【KTSF】

2025年已經快過了一半,今年7月1日開始又有一些新法律上路,一起來看看。

舊金山紀事報整理了7月1日起新上路的法律,涵蓋範圍很廣泛,從法院訴訟權、學生心理健康、消費者權益、寵物保險法規,和最低工資上漲等。

灣區多個縣市,將會從7月1日起調高最低工資,Sonoma縣最低工資調漲28%,每小時薪資為23.15元,舊金山和柏克萊市最低時薪調漲至19.18元,Emeryville市則漲至19.90元。

首先跟消費權益有關的新法規AB2863法案,讓消費者取消訂閱更加簡單和透明,商家在提供訂閱服務時,要提供跟註冊相同的方式,例如線上、電話或其他方式,方便消費者取消,還要發送年度提醒,並提供簡單的「點擊取消」選項。

AB2202法案規定,Airbnb和其他的住宿出租平台,必須事先列明清潔費和其他額外費用,以及涉及清潔規定的罰款,如果違反規定,將被處最高一萬元民事罰款。

7月1日上路的還包括保險的新法例SB1217法案,要求寵物保險商必須解釋保費上漲的原因,以及不承保的部分,業者要披露保費增加,是基於寵物年齡或是地理位置改變,政策必須清楚說明,任何排除既往疾病的情況,並詳細說明等待期或所需的體檢。

另外,民眾健康保險方面,SB729規定保險計劃必須涵蓋生育治療,7月1日起,大多數健康保險計劃必須涵蓋不孕症的診斷和治療,包括體外受精,新規定適用於大型和小型團體保險計劃,但宗教雇主除外。

其他新法例還包括SB1063法案,規定學生證上必須包含988預防自殺和危機的生命熱線。

AB438法案對於有特殊需求的學生,學後過渡規劃從目前的16歲,提前至從高中開始。

SB42法案則跟精神健康有關,根據《CARE法案》,允許家屬和急救人員向法院申請為患有某些精神疾病的個人,制定強制治療方案,法院現在必須向這些申請人通報案件的關鍵進展,包括案件的延期和駁回。

AB170法案擴展遠距法庭服務,並採用新的技術標準,青少年和民事案件的遠距聽證,將延長至2027年。

自7月1日起,法院必須滿足新的最低技術標準,以支援視訊訴訟程序,法官也要通報刑事遠距聽證上碰到的技術問題。

