【加州新聞】州議員威善高提出「沒有秘密警察」法案 禁止執法人員蒙面（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州參議員威善高(Scott Wiener)提出名為「沒有秘密警察」的法案,要求州內所有執法人員必須清楚標示身份,以及禁止執法人員蒙面。

州參議員威善高以及Jesse Arreguin提出SB627法案,禁止州內各級執法人員在行動之中蒙面,以及要求執法人員在制服上,清楚表示他們的身份,包括執法部門以及名字。

威善高指出,總統特朗普在全國掃蕩無證移民,ICE執法人員的制服上寫著「POLICE」字眼,因此需要提出立法,要求執法人員表明身份。

威善高說:「我國面對出現秘密警察的危機,有些執法人員,你根本不知他們是誰、屬何部門,甚至是否真的執法人員。」

Arreguin說:「許多人參與不同的執法行動,我們不知道他們到底是聯邦的、承包商,還是地方執法人員,因此我們要求他們不能蒙面,只有少數情況除外。」

這項法案容許執法人員在保障自己安全的情況下,佩戴N95口罩、防煙面罩。

威善高指出,警方處理騷亂時使用的防暴面罩是透明的,可以看到執法人員的臉。

明尼蘇達州週末發生刺殺州立法議員的罪案,槍手假扮警員,並且完全蒙面,威善高表示,認識遇刺死亡的明尼蘇達州眾議員Melissa Hortman,威善高說,自己也遇到過類似的情況。

威善高說:「我的心沉下去,當我聽到明尼蘇達州星期六灣發生的事,因為也試過有警員深夜來我家叩門,通知我有炸彈或指向我的死亡威脅,當你看到有警員在門外,本能就是去開門,所以(在明州)發生這樣精心策劃的事,是很可怕的。」

威善高表示,會與警察工會溝通,如何執行禁止蒙面的法案,有關法案需要得到州參眾兩院通過,以及州長簽署才可成為法例。

