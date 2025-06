【KTSF】

舊金山(三藩市)一個亞裔女人失蹤,最後現身的地方在華埠附近,警方表示,失蹤女子有精神健康問題,呼籲市民協助尋人。

警方表示,53歲的Elaine Pon,上星期五6月13日下午將近兩點的時候,在華埠附近Columbus Ave夾Washington街一帶出現過,之後失蹤。

警方說,Elaine Pon經常去39號漁人碼頭,以及Embarcadero海旁地區,她身高5呎5吋,體重120磅,黑色頭髮,棕色眼睛,經常穿黑白圖案的緊身褲和運動鞋。

警方說,失蹤人士有精神健康問題,如果有人看見她,應致電911報告她所在的位置。

