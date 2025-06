【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)Haight Ashbury區的新建可負擔房屋,7月3號前開始接受申請。

舊金山華協中心與田德隆社區發展企業TNDC合作發展,位於舊金山Haight Ashbury區Stanyan街730號,鄰近金門公園及多個社會遊樂設施,有多條公共交通巴士及輕軌直達,是一個百份百可負擔房屋發展項目。

一共有8層樓95個單位,包括19間套房、26間一睡房、26間兩睡房及24間三睡房單位。

月租由728元至2817元不等,服務對象為灣區入息中位數30%至74%的人士,舊金山與縣的家庭年入息中位數,大約為14.1萬元。

這個可負擔住屋項目的申請入住截止日期為7月3日,詳情請點擊:https://housing.sfgov.org/listings/a0W7y000004qw41EAA

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。