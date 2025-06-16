【灣區新聞】舊金山辦公大樓空置率仍處高位 AI人工智能公司陸續進駐能否扭轉局面（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

受到辦公形態改變的影響，舊金山（三藩市）商業房地產，尤其是辦公大樓的空置率持續處於高位，隨著AI人工智能公司陸續進駐，是否能扭轉局面？哪些商機最被看好？來聽聽業內人士的分析。

舊金山市長羅偉在上任一百天的記者會上曾宣布，多個企業回流投資舊金山的消息，包括數據和AI公司Databricks，未來三年將在舊金山投資10億元，知名服裝品牌Zara一年前考慮離開舊金山，現在要在Post街400號開設旗艦店，任天堂也已經在聯合廣場開張，加上AI公司的進駐，今年舊金山的商業房地產市場見到好的開始。

不過從舊金山市府官方數據圖表可以看出，到今年第一季結束為止，空置率的趨勢還是處於高位。

商業房地產業內人士楊浩然Michael Young說：「現在舊金山它的空置率大約在25%至30%，看是那個區，當然以前在舊金山，這個辦公樓的需求很高，舊金山是一個經濟中心，COVID完了以後，大家喜歡在家裡工作，我們這個工作方式正在轉變，我們的習慣也在改變。」

儘管回辦公室上班的人潮回流，但整體職場的工作形態，已經不可能恢復到疫情之前，上班族少了，連帶也拖累市中心的商業活動，不過近幾年舊金山受惠於AI人工智能公司的進駐，市長羅偉就宣布過，今年預期會有多80個AI辦公室的租賃，是否能扭轉空置率高的問題呢？

楊浩然說：「現在當然最火的是AI人工智慧，他們開始回來租辦公樓的空間，問題是說不如以前的大公司，所以舊金山還是有很多空間，在我們的辦公樓，他們正在、政府也在想，能不能改變這個空間，給它另外一個機會使用，比如說住宅房地產，這個他們還在討論。」

不過危機就是轉機，多個市中心的辦公大樓，陸續也傳出抄底買家逢低買進的消息，業內人士仍看好舊金山的商業房地產市場．

楊浩然說：「雖然現在有很多辦公室大寫字樓是空的，可是也有很多大企業、大的金融公司過來買了投資，你看最近的新聞，比如說Wells Fargo那個大樓剛賣，Academy of Art University旁邊隔壁一個大樓也賣了，所以就是有金錢的大公司正在買，因為是最好的時候。」

楊浩然分析，舊金山的住宅房地產仍然穩定，商業房地產方面，還是有投資的好機會，例如零售和健保方面的店面需求。

楊浩然說：「住在舊金山的人，總是會需要服務，比如說食物、雜貨，跟我的同事說的理髮、指甲，現在也受歡迎的是幼兒園、補習班，我們在舊金山有一個空的物業，正在出租給人家，有很多人給我們打電話，說他要開托兒，所以如果你有一個好的建築，適合課後學校的話，這也是一個好機會。」

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