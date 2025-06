【灣區新聞】舊金山辦公大樓空置率仍處高位 AI人工智能公司陸續進駐能否扭轉局面（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

受到辦公形態改變的影響,舊金山(三藩市)商業房地產,尤其是辦公大樓的空置率持續處於高位,隨著AI人工智能公司陸續進駐,是否能扭轉局面?哪些商機最被看好?來聽聽業內人士的分析。

舊金山市長羅偉在上任一百天的記者會上曾宣布,多個企業回流投資舊金山的消息,包括數據和AI公司Databricks,未來三年將在舊金山投資10億元,知名服裝品牌Zara一年前考慮離開舊金山,現在要在Post街400號開設旗艦店,任天堂也已經在聯合廣場開張,加上AI公司的進駐,今年舊金山的商業房地產市場見到好的開始。

不過從舊金山市府官方數據圖表可以看出,到今年第一季結束為止,空置率的趨勢還是處於高位。

商業房地產業內人士楊浩然Michael Young說:「現在舊金山它的空置率大約在25%至30%,看是那個區,當然以前在舊金山,這個辦公樓的需求很高,舊金山是一個經濟中心,COVID完了以後,大家喜歡在家裡工作,我們這個工作方式正在轉變,我們的習慣也在改變。」

儘管回辦公室上班的人潮回流,但整體職場的工作形態,已經不可能恢復到疫情之前,上班族少了,連帶也拖累市中心的商業活動,不過近幾年舊金山受惠於AI人工智能公司的進駐,市長羅偉就宣布過,今年預期會有多80個AI辦公室的租賃,是否能扭轉空置率高的問題呢?

楊浩然說:「現在當然最火的是AI人工智慧,他們開始回來租辦公樓的空間,問題是說不如以前的大公司,所以舊金山還是有很多空間,在我們的辦公樓,他們正在、政府也在想,能不能改變這個空間,給它另外一個機會使用,比如說住宅房地產,這個他們還在討論。」

不過危機就是轉機,多個市中心的辦公大樓,陸續也傳出抄底買家逢低買進的消息,業內人士仍看好舊金山的商業房地產市場.

楊浩然說:「雖然現在有很多辦公室大寫字樓是空的,可是也有很多大企業、大的金融公司過來買了投資,你看最近的新聞,比如說Wells Fargo那個大樓剛賣,Academy of Art University旁邊隔壁一個大樓也賣了,所以就是有金錢的大公司正在買,因為是最好的時候。」

楊浩然分析,舊金山的住宅房地產仍然穩定,商業房地產方面,還是有投資的好機會,例如零售和健保方面的店面需求。

楊浩然說:「住在舊金山的人,總是會需要服務,比如說食物、雜貨,跟我的同事說的理髮、指甲,現在也受歡迎的是幼兒園、補習班,我們在舊金山有一個空的物業,正在出租給人家,有很多人給我們打電話,說他要開托兒,所以如果你有一個好的建築,適合課後學校的話,這也是一個好機會。」

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。