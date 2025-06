【灣區新聞】舊金山一住宅發生火警 電動滑板車充電期間起火（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)鄰近Mission區一間住宅週六晚發生一級火警,消防部門指,一輛充電中的電動滑板車起火,原因可能是非原廠的充電器。

根據舊金山消防局週六晚近6時接報,Alabama街1100號路段一間住宅發生火警,消防表示,當時屋主正在為一個電動滑板車充電,滑板車突然自行起火,屋主試圖自己滅火,最終將涉事的滑板車推到行人路上。

消防指,這麼做很有幫助,大火在不到一小時內撲滅。

事主因吸入濃煙需要接受治療,而房屋也受到輕微損壞。

1 alarm fire due to a scooter fire inside a home. Fire has been extinguished and resident released after being evaluated for smoke inhalation. Total time 50 minutes. #SFFD pic.twitter.com/bbZu6wvpWC — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) June 15, 2025

當局經調查後發現,起火的原因可能是非原廠的充電器。

當局表示,全美各地已有多宗與此類非原廠產品相關的類似火警報告。

局方建議,屋主和家人要計劃好逃生路線,確保有兩種方式可以離開住宅。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。