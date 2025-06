【KTSF】

一份新研究報告列出,國内10個有最多床虱Bed Bug的城市。

雅虎新聞報導,根據滅蟲公司Terminix發佈的一份研究,國内10個有最多床虱的城市當中,有兩個位於加州,包括排第四的洛杉磯,和排第九的舊金山奧克蘭(三藩市屋崙)一帶。

而費城就位於榜首,紐約市排第二,德州的達拉斯-Ft. Worth排第五,休士頓排第七,華盛頓特區排第八,Indianapolis排第十。

專家表示,旅客和本地居民都應該採取措施預防或者避開床虱,包括定期打掃,保持家居清潔,檢查和清洗二手家具和衣服等。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。