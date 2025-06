【全國新聞】明尼蘇達槍手冒警槍擊兩議員 槍手匿藏逾一日落網

【有線新聞】

明尼蘇達州槍擊州議員及家屬導致2死2傷案件,疑犯匿藏逾一日後被捕,被控兩項謀殺及兩項意圖謀殺罪。州長沃爾茲指案件有政治動機。

疑犯博爾特在所住的明尼蘇達州格林艾爾市一個農場附近被捕,他被控兩項二級謀殺罪及兩項二級意圖謀殺罪。博爾特在犯案後匿藏43小時,聯邦調查局懸紅5萬美元通緝。警方懷疑他曾接觸其他人,正調查是否有人協助他逃走。

他在周六凌晨駕駛偽裝警車冒警,先後在首府明尼亞波里斯近郊兩處地點犯案,槍殺州議會民主黨議員霍特曼及她的丈夫,之後駕車到距離15公里另一名州參議員霍夫曼的住所行兇。霍夫曼和太太分別中9槍和8槍,兩人已接受手術。

霍夫曼住所留有多個子彈孔,博爾特逃走前一度與警員交火。警方之後找到他的車並發現暗殺名單,約有70個人名,大部分是民主黨人,包括州長沃爾茲及墮胎權相關的倡議者,沃爾茲指事件有明確政治動機。明尼蘇達州議會大廈外,有民眾獻花悼念霍特曼夫婦。

