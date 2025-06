【KTSF】

聯邦移民和海關執法局(ICE)據悉已經暫停在餐廳、農場、旅館逮捕非法移民的突襲行動,以減少對經濟及勞動市場的衝擊。

根據紐約時報等報導,知情人士透露,ICE一名高層上週四發出電郵,命令所有探員暫停對農業、餐廳和旅館業的執法行動。

和特朗普總統當天在社交媒體上的發文相同,表示目前的移民政策,對取代從農場和旅館流失的勞動力造成挑戰,這項聲明也是在洛杉磯和其他城市相繼出現反ICE極端執法的示威活動後,分析指此舉標誌了特朗普政府大規模驅逐運動的一大轉變。

