【KTSF】

東灣Fremont警方偵破一個在住宅區疑似由華裔營運的妓院。

警方透露,妓院地點是Feliz Court和Portola Drive交界處的一所民宅。

警方表示,有人提供消息指,自去年11月,就看到不是住在該鄰里的男子出入該所房子,進去之後大約15分鐘之後就出來,而且白天黑夜都有。

警方後來的調查發現,回應當地的賣淫廣告時,會被指示到這個地方。

警方在4月突擊這間房子,發現裡面有隔開的空間,並有女用貼身內衣褲、保險套、潤膚油和潤滑劑。

警方在5月指定43歲的陳俊聯(Junlian Chen)為營運妓院的人而將他逮捕。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。