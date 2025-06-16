【灣區新聞】灣區多地大批民眾出席響應反特朗普的「不要國王」示威

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全美包括灣區多地，週六約2,100個地點舉行反特朗普的「No Kings 不要國王」大示威，主辦的組織指，全美超過500萬人參與，灣區各大城市都有大批民眾出席響應示威，活動和平進行。

在南灣聖荷西，主辦方估計週六約1萬2千人參與示威，在中半島Palo Alto也有數千人在Rinconada公園，以非暴力的方式抗議本屆政府。

許多家長帶著子女來到，支持那些被迫與無證父母分離的家庭。

在東灣Contra Costa縣的Walnut Creek，街道上也有示威人士，主辦方估計約6,800人上街，舉起標語、叫口號。

東灣奧克蘭（屋崙）則有約一萬人參與，有商戶向示威人士免費派發水和糖果，以示支持。

舊金山（三藩市）也有大批人響應示威，由Dolores公園遊行至Civic Center，擠滿群眾。

灣區週六所有的示威活動都和平進行。

活動是由民間組織「50501」號召，No Kings大示威是抗議特朗普總統試圖「掌握過大的權力」，和抗議他的移民政策以及向洛杉磯派兵等極端執法。

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