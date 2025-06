【灣區新聞】灣區多地大批民眾出席響應反特朗普的「不要國王」示威

【KTSF】

全美包括灣區多地,週六約2,100個地點舉行反特朗普的「No Kings 不要國王」大示威,主辦的組織指,全美超過500萬人參與,灣區各大城市都有大批民眾出席響應示威,活動和平進行。

在南灣聖荷西,主辦方估計週六約1萬2千人參與示威,在中半島Palo Alto也有數千人在Rinconada公園,以非暴力的方式抗議本屆政府。

許多家長帶著子女來到,支持那些被迫與無證父母分離的家庭。

在東灣Contra Costa縣的Walnut Creek,街道上也有示威人士,主辦方估計約6,800人上街,舉起標語、叫口號。

東灣奧克蘭(屋崙)則有約一萬人參與,有商戶向示威人士免費派發水和糖果,以示支持。

舊金山(三藩市)也有大批人響應示威,由Dolores公園遊行至Civic Center,擠滿群眾。

灣區週六所有的示威活動都和平進行。

活動是由民間組織「50501」號召,No Kings大示威是抗議特朗普總統試圖「掌握過大的權力」,和抗議他的移民政策以及向洛杉磯派兵等極端執法。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。