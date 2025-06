影評：《天作之合》現代媒人的戀愛觀

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

紐約一個現代戀愛顧問,一天也必須在自己的感情生活中做出選擇。

紐約一個年輕貌美女子Lucy,走在街上是眾人的焦點。她要找的是這個大城市中的單身人士,並不是為了她自己,而是要把他們找來成為戀愛顧問公司的客戶。這個現代媒人的服務,依照單身人士的要求,來幫助他們找合適的對象。但也還加入一個特別元素,就是在必要的時候,說服顧客,調整他們的期盼,對方正是他們正在尋找的對象。

然而Lucy 本身,卻是一個單身女子。在一個顧客的婚禮晚宴中,被一個俊俏富豪Harry 看上。Lucy 曾經因為嫌前伴侶窮,坦然自己下一任男友,將會是自己的結婚對象。條件是他必須是個有錢人。眼看Harry 快向她求婚的時候,Lucy 的前男友John 也在這個敏感時間出現。John 是一個快到中年,還和幾個室友的窮演員。但Lucy 對他還有感覺,在這兩人之間,她將如何取捨。

這是美籍亞裔導演宋榮夏Celine Song,繼提名奧斯卡的《前世姻緣 Past Lives》之後的第一部作品。故事相對簡單,提出到了適婚或因為事業等因素而延遲找終身對象的人,會質問的問題:就是最適合自己的結婚對象,到底應該是給自己感覺有價值的人?還是自己心愛的人?而對個人來說,要抬高自己在戀愛市場上的價值,能夠做的是什麼?肯犧牲的又是什麼?但事實上,人們的選擇也還經常是受到環境的限制。

電影帶有愛情喜劇的影子,並感覺有些許深度。觀眾能夠跟著主人翁的遭遇,來經歷這三角戀情的選擇。可惜的是,這只是能夠在電影中體驗到的奢侈。三角戀的彆扭,在多數人的現實生活中,幾乎是人們不會碰到的問題。

《天作之合 Materialists》告訴大家,不論社會如何演進,人們在感情世界中的問題依舊。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://a24films.com/films/materialists

“Materialists” Review: A matchmaker’s own dilemma

“Screening Room” reviews “Materialists”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://a24films.com/films/materialists

Now in theatres.

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。