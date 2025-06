【加州新聞】200多名海軍陸戰隊員抵洛杉磯一聯邦大樓站崗

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦上訴庭週五的決定,意味著現階段聯邦政府可以繼續讓加州國民警衛軍在洛杉磯協助維持治安,同時有大約200名海軍陸戰隊員抵達南加州洛杉磯,部署在Westwood聯邦大樓候命執勤,路透社一項民意調查顯示,有48%受訪者認為,當示威演變成暴力騷亂時,總統應該調動軍隊上街維持治安,有41%受訪美國民眾就反對這樣做。

洛杉磯市中心區在過去一週以來,爆發反移民執法的示威,並演變成暴力騷亂。

特朗普總統上週末派遣二千多名國民警衛隊員,和700名海軍陸戰隊員到聯邦管轄範圍內,週五約200名海軍陸戰隊員抵達洛杉磯Westwood聯邦大樓站崗,軍方強調,海軍陸戰隊不會參與執法,而是要保護聯邦財產和聯邦人員,迄今,軍隊沒拘捕任何人。

在洛杉磯市中心實施宵禁第三晚,警方拘捕了幾名違反宵禁令的市民,情況相對平靜,週五洛杉磯市內任由零星的示威集會,一個代表移民勞工的團體聲稱,會展開一整個夏季對移民執法的反抗行動,及移民權益宣導活動。

ICE的人員繼續在洛杉磯地區搜捕非法移民,在週四其中一次執法行動中,聯邦國土安全部長諾姆有在場視察,有片段顯示軍裝打扮的移民執法人員,突擊搜查一間民宅,向住戶Sabrina Medina查問她丈夫的下落。

移民執法人員指她丈夫是無證人士,並在多年前有過刑事案底。

Medina說,她丈夫在8年前一度被拘捕,但當局隨後撤銷了控罪。

Medina說,移民執法人員有武裝,在場小朋友都見到,她說她與鄰居,對於國土安全部長陪同執法人員,上門查問人的居留身份感到不安、感到害怕。

截至星期五,全國的ICE拘留中心拘留了56,300人,根據CBS新聞獲得的政府內部數據顯示,星期三和星期四,ICE分別記錄了約1,600和1,400宗移民逮捕案。

統計數字顯示,自特朗普總統上任的頭100天以來,ICE的逮捕數字增加了一倍以上,但仍然遠低於白宮所要求的每天拘捕三千人。

