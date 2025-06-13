【灣區新聞】兩名受邀來灣區參加跨宗教演講系列的巴勒斯坦遊客被拒入境（視頻）

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兩名受邀來灣區參加跨宗教演講系列的巴勒斯坦遊客，週三被拒絕入境，當局週四把他們遣送回出發地多哈。

舊金山（三藩市）市參事Bilal Mahmood說：「這是再次升級，顯示我們國家當前面臨的憲法危機，即使持有效旅遊簽證的人，來此參與跨宗教事務和人道事業，也可能被拒絕入境及噤聲。」

總部在舊金山的阿拉伯資源組織中心告訴媒體，機場官員為這兩名巴勒斯坦人訂了週四下午3時55分的航班，讓他們返回出發地多哈，中午時分，50多名抗議者聚集在國際航站，高喊支持巴勒斯坦的口號。

這兩名巴勒斯坦男子住在約旦河西岸，一名是藝術家，一名是教師，與巴勒斯坦政治組織無關。

灣區凱希拉社區猶太教堂與Los Altos聯合衛理公會教堂，邀請他們來參加跨宗教演講，他們打算在演講結束後前往東岸。

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