【灣區新聞】兩名受邀來灣區參加跨宗教演講系列的巴勒斯坦遊客被拒入境（視頻）

【KTSF】

兩名受邀來灣區參加跨宗教演講系列的巴勒斯坦遊客,週三被拒絕入境,當局週四把他們遣送回出發地多哈。

舊金山(三藩市)市參事Bilal Mahmood說:「這是再次升級,顯示我們國家當前面臨的憲法危機,即使持有效旅遊簽證的人,來此參與跨宗教事務和人道事業,也可能被拒絕入境及噤聲。」

總部在舊金山的阿拉伯資源組織中心告訴媒體,機場官員為這兩名巴勒斯坦人訂了週四下午3時55分的航班,讓他們返回出發地多哈,中午時分,50多名抗議者聚集在國際航站,高喊支持巴勒斯坦的口號。

這兩名巴勒斯坦男子住在約旦河西岸,一名是藝術家,一名是教師,與巴勒斯坦政治組織無關。

灣區凱希拉社區猶太教堂與Los Altos聯合衛理公會教堂,邀請他們來參加跨宗教演講,他們打算在演講結束後前往東岸。

