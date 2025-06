【全國新聞】兩中國科學家涉嫌非法將生物材料帶入美國被捕 二人放棄保釋繼續被羈押

【KTSF 朱慧琪報導】

兩名中國科學家被控走私生物材料至美國,放棄保釋聽證,將繼續被羈押。

兩名中國科學家Yunqing Jian和Chengxuan Han,因涉嫌非法將生物材料帶入美國,近日在底特律聯邦法院出庭應訊,兩人放棄保釋申請,將繼續被羈押。

Yunqing Jian被控與男友合謀,引進可感染穀物的真菌Fusarium graminearum,這種真菌會感染玉米、小麥與水稻,對糧食安全構成威脅。

有報導指,可能早在2024年,就已經在實驗室內培養。

Chengxuan Han是中國武漢的頂尖學府華中科技大學的研究生,她計劃於密歇根州大學一個實驗室進行為期一年的研究,她被指向實驗室人員寄送未經許可的蠕蟲樣本,Han星期日從中國坐飛機抵達底特律機場時被捕。

聯邦當局目前未發現兩人有明確的惡意用途,調查人員指,案件將依正常程序繼續審理,審訊的時間仍未確定。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。