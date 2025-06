【加州新聞】特朗普簽署決議案 阻止加州在2035年禁止出售汽油驅動的新車（視頻）

【KTSF】

總統特朗普週四簽署一項決議案,阻止加州在2035年成為全美首個州,禁止出售用汽油驅動的新車。

共和黨領導的參眾兩院,稍早已通過這項決議案,在特朗普簽署通過後,加州州長紐森與加州司法部長Rob Bonta已就決議案提出訴訟。

特朗普週四早上在白宮舉行的簽署儀式中表示,加州的條例限制了消費者的選擇,他宣布取消前總統拜登在任時,聯邦環保局去年給予加州的一項豁免。

特朗普說:「加州電動車的強制法例結束後,我們正式拯救了美國的汽車業,他們曾說這是不能做到,多年來我們受制於這些法例,他們(加州)通過這些瘋狂的法例。」

共和黨人一直指斥,加州的法例範圍太廣,等同定立全國的標準,因為加州的汽車市場龐大,而在清潔空氣法下,其他州最終也會跟隨。

環保團體與民主黨領袖則表示,特朗普的決定,將會令空氣污染惡化、溫室氣體排放上升,影響加州居民的健康。

除加州外,已有另外十個州加入訴訟,包括科羅拉多州、特拉維州、麻省、新澤西州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州、羅德島、佛蒙特州與華盛頓州。

紐森也出言指責,指稱特朗普繼續攻擊加州,這次是針對加州的清潔空氣和美國在環球的競爭力。

不過,汽車業則讚揚特朗普的決定,指稱消費者買車時,不想政府指三道四。

另外,特朗普週四也取消了拜登在任時給予加州的兩項豁免,當中容許加州要求車廠增加製造零排放的重型貨車,以及減少汽車的氮氧化物排放。

紐森推動在加州逐步取締汽油汽車的舉措,並不會影響二手汽油車的買賣,只是規定車廠在2035年起出售的新車,必須是零排放。

全球已有十多個國家通過類似的法例,在2030年至2040年間實施類似的禁令,包括中國、英國、德國、法國、墨西哥、加拿大等。

去年7月的民調顯示,77%加州民眾認為氣候轉變是「非常嚴重」或「嚴重」的威脅,但只有39%民眾支持在2035年禁售汽油車,高達六成民眾反對。

