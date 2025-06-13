【加州新聞】特朗普簽署決議案 阻止加州在2035年禁止出售汽油驅動的新車（視頻）

【KTSF】

總統特朗普週四簽署一項決議案，阻止加州在2035年成為全美首個州，禁止出售用汽油驅動的新車。

共和黨領導的參眾兩院，稍早已通過這項決議案，在特朗普簽署通過後，加州州長紐森與加州司法部長Rob Bonta已就決議案提出訴訟。

特朗普週四早上在白宮舉行的簽署儀式中表示，加州的條例限制了消費者的選擇，他宣布取消前總統拜登在任時，聯邦環保局去年給予加州的一項豁免。

特朗普說：「加州電動車的強制法例結束後，我們正式拯救了美國的汽車業，他們曾說這是不能做到，多年來我們受制於這些法例，他們（加州）通過這些瘋狂的法例。」

共和黨人一直指斥，加州的法例範圍太廣，等同定立全國的標準，因為加州的汽車市場龐大，而在清潔空氣法下，其他州最終也會跟隨。

環保團體與民主黨領袖則表示，特朗普的決定，將會令空氣污染惡化、溫室氣體排放上升，影響加州居民的健康。

除加州外，已有另外十個州加入訴訟，包括科羅拉多州、特拉維州、麻省、新澤西州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州、羅德島、佛蒙特州與華盛頓州。

紐森也出言指責，指稱特朗普繼續攻擊加州，這次是針對加州的清潔空氣和美國在環球的競爭力。

不過，汽車業則讚揚特朗普的決定，指稱消費者買車時，不想政府指三道四。

另外，特朗普週四也取消了拜登在任時給予加州的兩項豁免，當中容許加州要求車廠增加製造零排放的重型貨車，以及減少汽車的氮氧化物排放。

紐森推動在加州逐步取締汽油汽車的舉措，並不會影響二手汽油車的買賣，只是規定車廠在2035年起出售的新車，必須是零排放。

全球已有十多個國家通過類似的法例，在2030年至2040年間實施類似的禁令，包括中國、英國、德國、法國、墨西哥、加拿大等。

去年7月的民調顯示，77%加州民眾認為氣候轉變是「非常嚴重」或「嚴重」的威脅，但只有39%民眾支持在2035年禁售汽油車，高達六成民眾反對。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。