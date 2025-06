【加州新聞】加州保險局對State Farm處理山火索償展開調查

【KTSF】

加州保險局長Ricardo Lara宣布,針對State Farm保險公司接獲Eaton和Palisades山火數千宗索償後的處理手法展開調查。

加州保險局表示,調查是因應State Farm接獲的消費者投訴而發起,將會評估State Farm是否有遵守加州的消費者保障法及索償法,同時會判斷現行制度是否有需要進行改革,因為自然災難頻生下,已影響全國的保險業市場。

Lara表示,調查的重點包括有消費者投訴,State Farm會派出多名理賠師(adjuster),但他們之間欠缺溝通,導致賠償延誤,另外,State Farm也被投訴沒有統一的程序處理同類的索償個案,也沒有妥善保存或與索償小組分享文件。

加州保險局表示,局方透過介入消費者的投訴,已協助山火生還者取回超過4千萬元賠償,而截至5月12日,保險公司已因應上述兩宗山火,向商住物業的保險持有人賠償接近170億元。

加州保險局5月通過State Farm調漲保費17%的要求,新費率於6月1日生效,租客和共渡公寓業主的保費漲價15%,而出租屋業主的保費更調漲38%。

