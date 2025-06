【灣區新聞】舊金山將有「不要國王」示威活動 市長公布相應安全措施

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山(三藩市)週六將會舉行響應「No Kings 不要國王」的示威活動,抗議特朗普政府打擊言論自由,拘捕政見不同的人士,和將居民遞解出境等行為,舊金山市長羅偉(Daniel Lurie)週五率市府相關部門宣布公共安全因應措施,也對社區內擔心受怕的移民們喊話。

羅偉週五率領警察局、消防局、縣警局、地檢處,以及緊急應變管理局等首長共同表示,尊重示威者集會的自由,但市府也做好萬全準備,確保公共安全。

羅偉說:「明天6月14日,我們預期全市會有大型示威活動,以及行使憲法第一修正案的活動,做為市長,我的最高優先事項是確保舊金山的每一個人安全,而且我完全承諾會保護,每一個人行使憲法第一修正案的權利。」

為了響應全國性的「No Kings 不要國王」示威,週六灣區多處都會有集會,其中是由Indivisible SF和50501SF主辦的遊行和集會,將在早上11時半從Mission Dolores公園集合,中午12點出發,從SHARP經市場街遊行到

Civic Center廣場,另有一場集會將於早上10時在Ocean Beach舉行。

舊金山聯合廣場的部分商家,趕在週五把店面保護起來,面對週六即將在全市多地登場的示威,商家們如臨大敵,擔心遭到不法份子的破壞或趁火打劫。

舊金山代理警察局長葉培恩(Paul Yep)說:「我要很清楚地說,我們不會容忍暴力、破壞和毀壞,任何人犯法都應預期會被捕,我們也絕不容忍暴力對待警察以及市府人員。」

葉培恩表示,與公共安全相關的市府部門,整個星期都在為示威活動做準備,也與活動組織者密切聯繫,除了確保示威者和平抗議,亦視保護市民安全為首要任務,並提供所需資源。

舊金山交通局提醒民眾,週六的示威活動,可能導致公車改道或延誤,市長羅偉週六除了既定行程,也會坐鎮在緊急運作中心掌握動態,市府領導層也向擔心聯邦移民執法的人做出明確表態及喊話。

羅偉說:「我知道移民社區確實存在著恐懼,擔心家庭可能被拆散,擔心循規蹈矩的人會被不公平對待,然而在舊金山我們不會互相背棄,我們會以同情心和承諾來領導城市,保護社區成員。」

舊金山縣警局長宮本保羅(Paul Miyamoto)說:「我們理解這是敏感的時期,對移民社區成員來說,讓我來向你保證,我們縣警局不會與ICE合作,進行民事移民執法,我們保護並服務所有舊金山居民,無論有沒有身分。」

需要緊急法律援助或通報ICE行動的民眾,可以撥打(415) 200-1548舊金山急促應變網絡熱線。

另一方面,舊金山地檢官謝安宜也表示,會起訴在示威期間的犯罪活動,光是6月8日和9日兩天的示威,就分別有147人和89人因輕罪需要在7月出庭,還有一人同時被控一項重罪和一項輕罪,重罪起訴包括抵抗、妨礙或拖延警方執法,並奪走執法人員的武器。

