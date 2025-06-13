【灣區新聞】舊金山將有「不要國王」示威活動 市長公布相應安全措施

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山（三藩市）週六將會舉行響應「No Kings 不要國王」的示威活動，抗議特朗普政府打擊言論自由，拘捕政見不同的人士，和將居民遞解出境等行為，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）週五率市府相關部門宣布公共安全因應措施，也對社區內擔心受怕的移民們喊話。

羅偉週五率領警察局、消防局、縣警局、地檢處，以及緊急應變管理局等首長共同表示，尊重示威者集會的自由，但市府也做好萬全準備，確保公共安全。

羅偉說：「明天6月14日，我們預期全市會有大型示威活動，以及行使憲法第一修正案的活動，做為市長，我的最高優先事項是確保舊金山的每一個人安全，而且我完全承諾會保護，每一個人行使憲法第一修正案的權利。」

為了響應全國性的「No Kings 不要國王」示威，週六灣區多處都會有集會，其中是由Indivisible SF和50501SF主辦的遊行和集會，將在早上11時半從Mission Dolores公園集合，中午12點出發，從SHARP經市場街遊行到

Civic Center廣場，另有一場集會將於早上10時在Ocean Beach舉行。

舊金山聯合廣場的部分商家，趕在週五把店面保護起來，面對週六即將在全市多地登場的示威，商家們如臨大敵，擔心遭到不法份子的破壞或趁火打劫。

舊金山代理警察局長葉培恩（Paul Yep）說：「我要很清楚地說，我們不會容忍暴力、破壞和毀壞，任何人犯法都應預期會被捕，我們也絕不容忍暴力對待警察以及市府人員。」

葉培恩表示，與公共安全相關的市府部門，整個星期都在為示威活動做準備，也與活動組織者密切聯繫，除了確保示威者和平抗議，亦視保護市民安全為首要任務，並提供所需資源。

舊金山交通局提醒民眾，週六的示威活動，可能導致公車改道或延誤，市長羅偉週六除了既定行程，也會坐鎮在緊急運作中心掌握動態，市府領導層也向擔心聯邦移民執法的人做出明確表態及喊話。

羅偉說：「我知道移民社區確實存在著恐懼，擔心家庭可能被拆散，擔心循規蹈矩的人會被不公平對待，然而在舊金山我們不會互相背棄，我們會以同情心和承諾來領導城市，保護社區成員。」

舊金山縣警局長宮本保羅（Paul Miyamoto）說：「我們理解這是敏感的時期，對移民社區成員來說，讓我來向你保證，我們縣警局不會與ICE合作，進行民事移民執法，我們保護並服務所有舊金山居民，無論有沒有身分。」

需要緊急法律援助或通報ICE行動的民眾，可以撥打(415) 200-1548舊金山急促應變網絡熱線。

另一方面，舊金山地檢官謝安宜也表示，會起訴在示威期間的犯罪活動，光是6月8日和9日兩天的示威，就分別有147人和89人因輕罪需要在7月出庭，還有一人同時被控一項重罪和一項輕罪，重罪起訴包括抵抗、妨礙或拖延警方執法，並奪走執法人員的武器。

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