北灣Sausalito警方透露,過去一個星期發生超過十宗汽車盜竊案,警方呼籲當地居民和到訪遊客留意。

警方指出,發生罪案的黑點,主要是在Bridgeway一帶,和市府管轄的停車場,在商用和住屋地區都有發生。

警方表示,這類罪案隨著秋天和夏天增加,因為Sausalito這個沿海城市,是許多遊客希望到訪的地方,一些歹徒看準這個犯罪的機會,尤其是現在警察部門面對警員不足的情況,也提醒人們不要把貴重物品留在車上,要是見到可疑人物或行動,應該立即通知警方,而不要以為有其他人會報警。

