奧克蘭2月發生一宗歹徒在逃離搶劫現場之後開車撞警車的事故,警方在經過四個月的調查後,逮捕了三名涉案男子。

警方表示,在2月的事件中,在西奧克蘭的路上截停一輛汽車,懷疑車中的人涉及一起搶劫案,司機沒有配合,在逃離現場的過程中撞倒兩輛車,其中一輛是警車。

警方調查後發現,這幫人來自列治文市,涉嫌涉及灣區一系列盜竊和搶劫事件。

警方在6月5日展開逮捕行動,在灣區五個城市執行搜捕令,期間起獲現金、槍支和毒品。

