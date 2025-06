【全國新聞】全國多地社團計劃在特朗普生日發動名為「不要國王」示威活動（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

有社團計劃在本週六總統特朗普生日當日,在全國各地包括灣區在內,發動名為「No Kings不要國王」的大示威活動,屆時多地會實施封路措施。

組織Indivisible SF和50501與其他本地社團合作,於週六在舊金山(三藩市)、奧克蘭(屋崙)和灣區其他城市,發起多場名為「No Kings不要國王」的示威活動。

在舊金山,示威者會於早上11時半,在Mission Dolores Park出發,遊行到Civic Center Plaza,另有一場集會將於早上10時在Ocean Beach舉行。

東灣方面,奧克蘭的示威者就將於當時下午12時半,在Wilma Chan Park集合,遊行至Frank Ogawa廣場。

此外,東灣、南灣、北灣Marin、Napa、Sonoma和Solano也會相關的示威活動。

預料6月14當日,灣區多地將湧現大批民眾上街,部份地區可能出現交通擁堵及臨時封路。

同日亦適逢美國陸軍成立250週年,及特朗普79歲生日,首都華盛頓會有盛大巡遊。

No Kings大示威的策動者形容,特朗普為would-be king,指他想做國王,他們揀了當日發起No Kings示威活動,就是向世界表明,美國民眾反對特朗普試圖以國王自居。

