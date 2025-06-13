【全國新聞】全國多地社團計劃在特朗普生日發動名為「不要國王」示威活動（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

有社團計劃在本週六總統特朗普生日當日，在全國各地包括灣區在內，發動名為「No Kings不要國王」的大示威活動，屆時多地會實施封路措施。

組織Indivisible SF和50501與其他本地社團合作，於週六在舊金山（三藩市）、奧克蘭（屋崙）和灣區其他城市，發起多場名為「No Kings不要國王」的示威活動。

在舊金山，示威者會於早上11時半，在Mission Dolores Park出發，遊行到Civic Center Plaza，另有一場集會將於早上10時在Ocean Beach舉行。

東灣方面，奧克蘭的示威者就將於當時下午12時半，在Wilma Chan Park集合，遊行至Frank Ogawa廣場。

此外，東灣、南灣、北灣Marin、Napa、Sonoma和Solano也會相關的示威活動。

預料6月14當日，灣區多地將湧現大批民眾上街，部份地區可能出現交通擁堵及臨時封路。

同日亦適逢美國陸軍成立250週年，及特朗普79歲生日，首都華盛頓會有盛大巡遊。

No Kings大示威的策動者形容，特朗普為would-be king，指他想做國王，他們揀了當日發起No Kings示威活動，就是向世界表明，美國民眾反對特朗普試圖以國王自居。

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