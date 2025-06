【加州新聞】法官裁定特朗普調動加州國民警衛軍到洛杉磯屬違法 但上訴庭駁回

【KTSF 張麗月報導】

聯邦法官Charles Breyer週四下午裁定,總統特朗普派遣國民警衛軍到洛杉磯的做法,違反美國法典第十條,超越總統的權限,法官發出臨時禁制令,特朗普必須將國民警衛軍的控制權交還給加州州長,但聯邦司法部提出上訴後,上訴庭暫緩裁決,暫時容許國民警衛隊可以留在洛杉磯。

加州入禀聯邦法庭,控告總統特朗普派遣國民警衛軍到洛杉磯的做法違法,法庭週四頒佈禁制令後,州長紐森在X平台發文表示,這場勝利不單是加州的勝利,而是全國的勝利,是對一個人獨裁野心日益加強的時候作出制衡。

紐森認定,聯邦軍事介入洛杉磯,凸顯出特朗普擁有更廣泛的權力,去推翻美國民主核心的政治和文化常態。

洛杉磯市長Karen Bass也表示,派軍到洛杉磯是不必要,並損害當地的司法管轄權,以及威嚇當地龐大的移民人口,但示威騷亂最終導致市長必須在市中心區實施宵禁。

特朗普在6月7日發布的備忘錄指,洛杉磯的示威騷亂,構成了「對美國的某種形式的叛亂」,令他可以引用聯邦法典第十條,調動國民警衛軍到洛杉磯。

應對特朗普下令調派大約四千名國民警衛軍到洛杉磯,州長紐森在星期一提出訴訟,指控特朗普與國防部違法接管加州國民警衛軍,擺明走向威權主義。

隨後在星期二,加州再向法院提出臨時緊急禁制令,阻擋軍隊協助聯邦移民執法行動。

聯邦司法部向法庭指出,加州這個要求是危險的,會妨礙國土安全部的執法能力,及危害移民執法人員的安全。

法官Charles Breyer決定暫時駁回加州的請求,並定在週四就本案舉行聆訊,同日裁定特朗普的做法違法,但司法部之後提出上訴,上訴庭裁定國民警衛隊可以留在洛杉磯,直至下週二就訴訟舉行聆訊。

