【加州新聞】法官裁定特朗普調動加州國民警衛軍到洛杉磯屬違法 但上訴庭駁回

【KTSF 張麗月報導】

聯邦法官Charles Breyer週四下午裁定，總統特朗普派遣國民警衛軍到洛杉磯的做法，違反美國法典第十條，超越總統的權限，法官發出臨時禁制令，特朗普必須將國民警衛軍的控制權交還給加州州長，但聯邦司法部提出上訴後，上訴庭暫緩裁決，暫時容許國民警衛隊可以留在洛杉磯。

加州入禀聯邦法庭，控告總統特朗普派遣國民警衛軍到洛杉磯的做法違法，法庭週四頒佈禁制令後，州長紐森在X平台發文表示，這場勝利不單是加州的勝利，而是全國的勝利，是對一個人獨裁野心日益加強的時候作出制衡。

紐森認定，聯邦軍事介入洛杉磯，凸顯出特朗普擁有更廣泛的權力，去推翻美國民主核心的政治和文化常態。

洛杉磯市長Karen Bass也表示，派軍到洛杉磯是不必要，並損害當地的司法管轄權，以及威嚇當地龐大的移民人口，但示威騷亂最終導致市長必須在市中心區實施宵禁。

特朗普在6月7日發布的備忘錄指，洛杉磯的示威騷亂，構成了「對美國的某種形式的叛亂」，令他可以引用聯邦法典第十條，調動國民警衛軍到洛杉磯。

應對特朗普下令調派大約四千名國民警衛軍到洛杉磯，州長紐森在星期一提出訴訟，指控特朗普與國防部違法接管加州國民警衛軍，擺明走向威權主義。

隨後在星期二，加州再向法院提出臨時緊急禁制令，阻擋軍隊協助聯邦移民執法行動。

聯邦司法部向法庭指出，加州這個要求是危險的，會妨礙國土安全部的執法能力，及危害移民執法人員的安全。

法官Charles Breyer決定暫時駁回加州的請求，並定在週四就本案舉行聆訊，同日裁定特朗普的做法違法，但司法部之後提出上訴，上訴庭裁定國民警衛隊可以留在洛杉磯，直至下週二就訴訟舉行聆訊。

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