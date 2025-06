【加州新聞】洛杉磯連續第三晚宵禁 白宮強調有必要部署國民警衛隊

【有線新聞】

美國洛杉磯連續第三晚宵禁,上訴法院頒令,暫緩執行加州法院指總統特朗普派遣國民衛隊到洛杉磯是違憲的裁決,下周二舉行聆訊。

洛杉磯市中心晚上8時開始宵禁,大批警員在街上巡邏,有人被捕。宵禁開始前,民眾繼續在拘留中心外示威,氣氛平靜,警方宣布是非法集會,有人被國土安全部人員帶走。

總統特朗普先後下令出動逾4,000名國民警衛隊員與700名海軍陸戰隊員,應對洛杉磯因為聯邦執法部門搜捕非法移民觸發的大型衝突。特朗普再次為行動辯護,聲稱如非及時派遣國民警衛隊,洛杉磯早已被夷為平地。

加州地方法院一度頒令阻止特朗普政府出動國民警衛隊,原定當地周五中午生效,不過司法部隨即上訴,裁決數小時後遭駁回。上訴法院頒令暫緩執行臨時禁令,特朗普可以繼續部署國民警衛隊,海軍陸戰隊則會在24小時內進駐洛杉磯。

地方法院公開的判詞提到,洛杉磯連日示威不足以構成叛亂,批評國民警衛隊員進駐令警民衝突升級,亦剝奪州政府指揮國民警衛隊的權利,裁定特朗普的命令違法,超出總統法定權限,亦違反憲法第十修正案,下令將國民警衛隊指揮權歸還給加州州長,但法庭的禁令不適用於部署海軍陸戰隊的安排。

白宮批評法院侵犯特朗普作為三軍總司令的憲法權利,強調有必要部署國民警衛隊,保護聯邦建築和人員。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。