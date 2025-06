【KTSF】

以色列空襲伊朗在那但齊的主要濃縮鈾設施,首都德黑蘭多個場地也遭到攻擊。

伊朗國營電視聲稱,伊朗革命衛隊的領導人賀塞恩-薩拉米,以及兩名伊朗核子科學家,可能在以色列空襲中死亡。

以色列國防部長警告,可能出現報復行動,宣布以色列已經進入緊急狀態,軍方也呼籲民眾趕緊找掩護,以防萬一。

以色列總理納坦也胡證實,啟動名為「崛起的獅子」行動,回擊伊朗威脅。

他指行動將持續進行,直到消除威脅。

他又指伊朗已經生產足夠的鈾,以製造相等於9枚原子彈,如果不阻止,伊朗可能在非常短的時間內製造出核武器,這對以色列的構成明確的當前危險,所以以軍空襲那但齊的濃縮鈾設施,以及德黑蘭多個地點,目標是核設施與軍事設施,包括彈道飛彈倉庫。

