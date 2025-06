【KTSF】

聯邦調查局(FBI)懸賞最高25,000元,幫助識別和拘捕一名偷取FBI特工徽章的女子。

日前東灣Concord移民法庭外,該名女子涉嫌攻擊ICE特工,包括與ICE特工推搡,擋在車前阻止ICE特工帶走一名被捕的移民,甚至還試圖扇ICE特工的臉。

根據FBI舊金山辦事處,她還涉嫌盜竊政府財產,被盜的就是FBI特工徽章。

FBI週三發布懸賞通告,以最高25,000元的獎金尋找這名女子。

