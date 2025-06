【KTSF 張擎鳳報導】

特朗普總統向法庭申請,要求再次覆核紐約作家E. Jean Carroll控告他強暴和誹謗一案,聯邦上訴法院週五駁回特朗普的上訴申請。

聯邦第二巡迴上訴法院駁回特朗普就E. Jean Carroll一案的上訴申請,特朗普的代表律師表示會繼續提出上訴。

前雜誌專欄作家E. Jean Carroll稱,90年代,特朗普在紐約一間高級百貨公司的試衣間内強暴她,因此向特朗普發起民事訴訟。

特朗普否認指控,並反駁指Carroll的故事是虛構,這樣做是為了增加她寫的書本的銷量,Carroll於是加控特朗普誹謗。

案件的陪審團認為,Carroll證明不到特朗普強暴她,但就一致裁定特朗普性侵她,所以要為此賠償200萬元,而他誹謗Carroll的指控就要賠償300萬元。

