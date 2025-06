【加州新聞】特朗普能否調動加州國民警衛軍訴訟 上訴庭下週審理

【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)一名聯邦地區法官週四裁定,特朗普政府調動加州國民警衛軍到洛杉磯協助維持治安,屬於違法,因此下令將加州國民警衛軍控制權歸還州政府,特朗普政府隨即提出司法覆核,聯邦第九巡迴上訴法庭一個三人合議庭迅速阻止執行下級法庭的相關裁定,以便上訴庭有多些時間審議聯邦政府的司法覆核請求。

在舊金山的加州北區聯邦法官Charles Breyer週四裁定,特朗普根據美國法典第十條,動員國民警衛軍到洛杉磯是違法及越權,法典第十條容許總統在國內發生特殊情況,包括遭到入侵或發生叛亂,或有叛亂的危險,或總統不能在國內落實法律時,可以動員州的國民警衛軍執行聯邦任務。

法官Breyer的裁決,只是針對調動加州國民警衛軍的問題,認為洛杉磯的示威行動遠未構成叛亂,不符合法典第十條的法律適用標準。

加州州長紐森提出訴訟,反對聯邦未同加州協商就接管加州國民警衛軍,以及調動海軍陸戰隊到洛杉磯協助維持治安及移民當局執法。

他表示,讓軍隊參與示威活動,只會升高緊張與動盪。

白宮則批評法官的裁決史無前例,認為總統有權保護聯邦人員與設施,特朗普本人也重申,若未派軍隊進駐,洛杉磯早已「著火燒起來」。

事實上,示威演變成為騷亂後,有示威者暴力攻擊警察、圍困聯邦大樓、放火燒車,並洗劫不少店鋪。

特朗普認為,洛杉磯的示威騷亂構成了「某程度的叛亂」,足以令總統可以引用法典第十條,而此舉是「挽救了洛杉磯」。

聯邦政府向法庭提交的答辯文件,引用洛杉磯警察首長在記者會上的說辭,來證明洛杉磯發生暴動,暴徒破壞樓宇並令執法人員受傷,警察首長公開承認情況已經失控,並警告說可能會搞出人命。

針對洛杉磯警方不能也不願控制示威群眾,聯邦政府唯有調動國民警衛軍去維持治安,在行動中國民警衛軍也從旁保護移民執法人員執行任務。

在Breyer法官宣布裁定後,州長紐森表示,加州國民警衛軍將返回原來的崗位,執行保護邊界安全、協助掃毒、協助反恐等日常任務。

洛杉磯市長巴斯就更表明,反對聯邦掃蕩非法移民,要求ICE移民執法人員離開洛杉磯。

在Breyer法官宣布裁決兩個半小時後,聯邦第九巡迴法庭一個三人合議庭,在特朗普政府緊急請求下,下令暫停執行Breyer法官的裁定,以便上訴庭有時間審議聯邦政府對Breyer法官裁決的司法覆核,上訴庭會在下週舉行聆訊。

