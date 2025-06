【國際新聞】印航空難唯一生還者憶述被拋出機外 專家懷疑發生「極罕見故障」

【有線新聞】

印度航空客機空難造成機上241人及地面20多人喪生,機上僅1人生還,已尋回其中一個飛行紀錄儀,美、英、波音及引擎製造商通用都會派人到印度協助調查。

印度內政部長阿米特沙到醫院探望傷者,包括空難唯一生還者、40歲的印度裔英國公民拉梅什,他全身多處受傷,情況不嚴重,網上片段可見他獲救後可自行走去救護車。

他稱客機起飛30秒聽到巨響,出事後他站起來,發現周圍滿佈屍體同機身碎片。

有醫護引述他說飛機斷開兩截,他被拋出機外,他的機位是11A,亦即經濟艙的第一行、逃生艙門旁邊。

出事的波音787-8夢幻客機由西部古吉拉特邦艾哈邁達巴德機場起飛,離地約20秒後開始下降,飛機起飛隨即便發出求救訊號,控制塔再查問已沒回覆,當時顯示爬升至625呎,之後在距離機場跑道1.5公里墜毀爆炸,撞入醫學院的學生宿舍。

機上有169名印度公民、53名英國公民、7名葡萄牙人及1名加拿大人,除拉梅什,其餘乘客和12名機組人員全部喪生,學生宿舍亦有數十名師生傷亡。

印度成立專家在內的事故調查委員會,設在客機後方的其中一個飛行紀錄儀已找到,有航空專家指從影片發現起落架沒有收起,亦有專家懷疑出現極罕見的兩邊引擎一同故障。

出事的波音夢幻客機機齡近12年,2013年底首飛,翌年年初交付印度航空,飛行時數逾41,000小時。

今次是787夢幻飛機自2011年投入商務飛行後第一次發生空難,波音、引擎生產商通用、美國和英國都會派人到印度協助調查。

