【國際新聞】特朗普滿意美中框架協議內容 中方稱已依法依規批准稀土合規出口申請

美國總統特朗普稱滿意美中框架協議內容,據報中國同意批出期限半年的稀土出口許可證,交換美國撤銷部分出口管制措施,在北京,中國商務部重申已依法依規批准一定數量稀土相關物項的合規出口申請,會繼續加強審批。

中美經貿磋商機制會議原則上達成框架協議,特朗普形容跟中國達成良好協議感到滿意,美國得到一切所需,希望中方亦滿意這項框架協議。

他早前在社交平台發文指,協議待他與中國國家主席習近平同意後便會落實,連同他第一個任期徵收的25%關稅,美國對華關稅合共收55%,中國對美關稅是收10%,維持日內瓦共識協定的水平。

中國同意出口磁性材料和稀土,美國則會容許中國留學生繼續到美國求學。

白宮指中國在協議中同意對美國開放市場,商務部長盧特尼克強調不會再調整對中國貨的55%關稅。

在北京,中國外交部稱一貫以相互尊重和平共處與合作共赢精神處理中美關係,重申兩國應遵守框架協議,並通過對話增進共識,減少誤解。

中國外交部發言人林劍說:「既然達成了共識,雙方都應遵守,希望美方同中方一道落實兩國元首通話達成重要共識,發揮中美經貿磋商機制作用。」

《華爾街日報》引述知情人士稱,中國同意批出出口許可證供應稀土予美國車廠和製造廠,主要涉及用於製造電動車、風力發電機和電子產品等稀土材料,但期限只有半年,為日後一旦局勢再升級時保留談判籌碼。

美國則同意放寬出口飛機引擎和零件、噴射引擎及塑膠主要化學原料乙烷作為交換。

但美國對晶片出口管制的立場似乎仍然強硬,財長貝森特表明不會解除高端人工智能晶片的出口管制換取中國出口稀土產品。

